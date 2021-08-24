نداء الوطن: ميقاتي إلى بعبدا حاملاً المسودة النهائية لتشكيلة حكومته

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

نقلت مصادر مواكبة لاتصالات تأليف الحكومة، أنّ الرئيس نجيب ميقاتي "حزم حقائبه" بالمعنى المزدوج للعبارة، فإما ينتقل إلى ضفة التأليف أو يغادر رصيف التكليف، موضحةً أنّ الرئيس المكلف يتجه خلال الساعات المقبلة "بروحية الحسم" إلى قصر بعبدا حاملاً المسودة النهائية لتشكيلة حكومته، وسيبدي كل انفتاح إزاء طلب رئيس الجمهورية تعديل إسم أو إسمين "بالحد الأقصى" تحت سقف المعايير غير الحزبية والتخصصية الموضوعة للتسميات، لكنه في المقابل لن يرضى بإعادة "خربطة الخريطة الوزارية"...