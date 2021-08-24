بلدية زحلة تنظم تعبئة الوقود في محطات المدينة

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أعلنت بلدية زحلة - معلقة وتعنايل انها توافقت مع عدد من اصحاب المحطات في المدينة، على "قرارات سيجري تطبيقها تدريجيا، على ان تعمم على مختلف المحطات الواقعة في نطاقها وفقا للامكانيات المتوفرة لاحقا، على اثر تفاقم ازمة البنزين، وتطورها الى ظاهرة من الفوضى التي تعم بمحيط المحطات في مختلف انحاء لبنان،

ولذلك يبدأ ابتداء من صباح غد الثلثاء تطبيق قرار منع تعبئة غالونات المحروقات منعا باتا تحت طائلة الغرامة المالية لكل مخالف"...



وكذلك "يمنع مبيت السيارات او تجمعها قبل ساعات بمحيط المحطات، افساحا في المجال لحظوظ متساوية امام المواطنين، تحت طائلة تعريض السيارات التي تركن بمحيط المحطات لغرامة مالية".



وفي المقابل، "يسمح لكل سيارة ان تملأ خزانها في كل عبور بـ 200 الف ليرة كحد اقصى".



واختارت البلدية محطة سمير صادر في حوش الامراء نموذجا لتطبيق قراراتها التنظيمية، قبل ان تبدأ المادة بالانسياب مجددا في الاسواق بعد مباشرة الشركات بتوزيعها، حيث سيشكل نجاح هذا النموذج مقدمة لتطبيق القرارات على كل المحطات الموجودة داخل المدينة، مع السعي إلى توفير الكميات الكافية التي تريح السوق في شكل عام.