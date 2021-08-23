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لجنة الاساتذة المتعاقدين: لا عودة إلى المدارس قبل زيادة الأجر

23
AUGUST
2021
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 اصدرت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي بيانا ردت فيه على المؤتمر الصحافي لوزير التربية.

وإذ أيد البيان "قرار الوزير فتح المدارس وعدم المساس بالقطاع التعليمي الذي في هدمه، هدم لمستقبل جيل لبنان"، وبعدما نظر "بايجابية لاحتساب كامل العقد للاساتذة المتعاقدين بكل تسمياتهم، لان في ذلك حسم مسبق لاي سجال حول عدد الاسابيع والساعات"، لفت في المقابل إلى أن "كامل العقد، متوسطه الشهري للمعلم مليون ليرة لبنانية اي 50 دولارا، ومن دون الاقرار بغلاء معيشة او بدل نقل او ضمان".

وسأل البيان: "كيف يمكن لمؤتمر ان يكون عن جهوزية الوزارة لبدء العام الدراسي، وليس فيه اي تأكيد عن دفع بدل مواصلات حتى في ظل الارتفاع الجنوني لسعر المحروقات هذا ان توافرت. لذا ولان التعليم رسالة، فالمساس بكرامات أصحاب الرسالة مرفوض، الا اذا اراد الوزير ان نعمل قبل الظهر بصفة معلم وبعد الظهر بصفة متسول".

وأضاف: "لا عودة الى المدارس قبل زيادة بدل اجر الساعة بما يتناسب مع غلاء المعيشة، ودفع بدل نقل بما يوازي سعر تنكة البنزين للاساتذة المتعاقدين والمستعان بهم بكل تسمياتهم".

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