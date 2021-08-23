الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية أعلنت تأييدها ما ورد في بيان الاتحاد العمالي جملة ومضمونا

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أعلنت الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في بيان، "تأييدها كل ما ورد في بيان الاتحاد العمالي العام اليوم جملة ومضمونا"، وقالت: "بسبب انتشار وباء كورونا والأزمة الاقتصادية الخانقة التي تفرض على ذوي الدخل المحدود التوجه نحو المستشفيات الحكومية، فإن الجيش الأبيض لن يتوانى عن خدمة الشعب اللبناني، في ظل أكبر معاناة يشهده هذا القطاع منذ أمد بعيد".



وأعلنت "التزامها كل مندرجات هذا البيان، الذي يعبر عن الواقع المزري للمؤسسات العامة عموما، والمستشفيات الحكومية خصوصا"، داعية "جميع أعضائها إلى دراسة الخطوات اللاحقة"، مؤكدة أنها "ستبقي اجتماعاتها مفتوحة بانتظار إعلان ساعة الصفر".