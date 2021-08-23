مصلحة الليطاني: إعادة ضخ المياه في شبكة تغذي الشواليق وكفريا

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أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، أنها "وفي ظل الظروف والضغوطات الصعبة التي تمر فيها البلاد، لا زالت فرق الصيانة لديها في دائرة مشروع ري صيدا - جزين في لبعا تقوم بأعمال الصيانة اللازمة والضرورية، حيث قامت اليوم بإجراء أعمال حفريات وصيانة عطل طارئ على الشبكة الفرعية في بلدة الشواليق والتي تغذي بلدتي شواليق وكفريا عند نقطة تنفيسة الهواء رقم: Ve 8 -14 / 1، مكان تسرب المياه الهائل على الطريق والى إنشاءات احدى البيوت المجاورة لمكان العطل، وعملت الفرق جاهدة على إنجاز وإتمام أعمال الصيانة في اليوم نفسه وإعادة ضخ المياه على الشبكة بشكل طبيعي".