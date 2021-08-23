قرار من وزير التربية حول بدء العام الدراسي

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أصدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور طارق المجذوب قرارا حمل الرقم 385/م/2021، حول بدء العام الدراسي 2021/2022 وتسجيل التلامذة في المدارس والثانويات الرسمية، وجاء فيه :

"إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 ( تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 ( تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 2089 تاريخ 18/10/1971 ( تحديد أيام التدريس الفعلي) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 590 تاريخ 19/6/1974 ( النظام الداخلي للثانويات الرسمية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 1130/م/2001 تاريخ 10/9/2001 (النظام الداخلي لمدارس رياض الأطفال والتعليم الأساسي الرسمية)،

حرصا على تأمين حُسن سير العمل في المدارس والثانويات الرسمية وتمكينها من اللبدء بعام دراسي بنجاح،

بناء على استطلاع رأي مدير التعليم الابتدائي ومدير التعليم الثانوي ومديرة الارشاد والتوجيه،

وبناء على اقتراح المدير العام للتربية،

يقرر ما يلي:

المادة الاولى : يبدأ العام الدراسي 2021/2022 صباح يوم الثلاثاء الواقع فيه 7/9/2021 وتتزامن اعتبارا من هذا التاريخ الاعمال التحضيرية وتسجيل التلامذة لهذا العام ، واعمال المدرسة الصيفية ،كما والتحضير لامتحانات الاكمال واجرائها عن العام المنصرم 2020/2021، بحيث يتولى مدير المدرسة تنظيم سير هذه الاعمال ، على ان يكون الدوام بتاريخ 7/9/2021 الزاميا لجميع افراد الهيئة التعليمية بالملاك ، وتعتمد المناوبة في الفترة الواقعة ما بين الاربعاء 8/9/2021 والسبت 25/9/2021 ضمنا .

المادة الثانية : يحظر السفر خارج لبنان للاساتذة وأفراد الهيئة التعليمية خلال فترة الاعمال التحضيرية بما فيها فترات المناوبة ، ما لم يكن مرتبطا باجازة خاصة بدون راتب مع السماح بالسفر خلالها .

المادة الثالثة : تنتهي اعمال تسجيل التلامذة يوم الاثنين الواقع فيه 11/10/2021 ضمنا ، وفق ما يلي:

يستمر تسجيل اللبنانيين ومكتومي القيد من اصول لبنانية والمولودين من ام لبنانية القدامى والذين انهوا امتحانات اخر السنة بنجاح لغاية تاريخ 10/9/2021 .

تجرى امتحانات الاكمال للتلامذة القدامى الراسبين والمتغيبين سابقا خلال الفترة من 20/9/2021 لغاية 25/9/2021 ضمنا للذين لم يحصلوا على معدل النجاح اللازم في المادة او المواد التي رسب فيها التلميذ (بعد احتساب علامات السعي الاول والثاني والامتحان الاخير) ،وللتلامذة المتغيبين، على ان يتم تسجيل التلامذة المعنيين فور اصدار نتائج هذه الامتحانات وفي الصفوف التي حددت لهم وفق نتائج هذا الامتحان ولغاية تاريخ 30/9/2021 .

يبدأ تسجيل التلامذة اللبنانيين ومكتومي القيد من اصول لبنانية والمولودين من ام لبنانية الجدد اعتبارا من تاريخ 10/9/2021 ولغاية تاريخ 10/10/2021 ضمنا وفي الصفوف التي يتوفر فيها مقعد دراسي مع لحظ امكنة للتلامذة القدامى الخاضعين لامتحانات الاكمال .

تحدد لاحقا مواعيد وشروط تسجيل التلامذة القدامى غير اللبنانيين دوام قبل الظهر على ضوء القدرة الاستيعابية ، ويحظر القيام بتسجيل اي تلميذ قبل تحديد هذه المواعيد والشروط .

المادة الرابعة :

- يبدأ التدريس في صفوف الشهادات الرسمية ومرحلة الروضات اعتبارا من يوم الاثنين الواقع فيه 27/9/2021 ، ويلي ذلك سائر الصفوف والحلقات وفق ما يتناسب مع ظروف كل مؤسسة تربوية ويؤمن حسن سير العمل فيها ،على ان يتم التحاق جميع الصفوف بالتدريس يوم الاثنين الواقع فيه 4/10/2021

- يعتمد التعليم حضوريا لمدة اربعة ايام على الاقل في الاسبوع ، ويوم واحد عن بعد عند اللزوم .

المادة الخامسة : تصدر لاحقا القرارات التي تنظم تسجيل التلامذة غير اللبنانيين في المدارس المعتمدة لدوام بعد الظهر .

المادة السادسة :

يقتصر الدوام في المدرسة / الثانوية، للقيام بأعمال التسجيل ، في المدارس والثانويات المعتمدة كمدارس صيفية أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل اسبوع خلال العطلة الصيفية ، وايام الثلاثاء من كل اسبوع في سائر المدارس ، على مدير المدرسة / الثانوية وعلى الناظر العام والنظار، ويمكن للمدير ان يعتمد المداورة في حال وجود أكثر من ناظر، إضافة الى حضورالمرشد الصحي وامين المكتبة و عاملي المكننة ، والمستخدمين حسب الحاجة، ومداورة عند وجود أكثر من مستخدم .

المادة السابعة :

أولا : حول اعمال التسجيل :

يُراعى في تسجيل التلامذة النطاق الجغرافي لسكن كل منهم سندا للتعميم رقم 51/م/2001 ولا يُنقَل أي تلميذ من مدرسة / ثانوية رسمية الى مدرسة / ثانوية رسمية أخرى إلا بعد موافقة المديرية المعنية.

يتم تسجيل التلامذة يوميا ووفق دوام عامل المكننة على برنامج ال SIMS ويتولى الموظف المكلف بأعمال المكننة ادخال المعلومات المتعلقة بعملية تسجيل التلامذة يوميا ،بالاضافة الى السجلات المعتمدة.

على ان يعتمد الايصال الصادر عن برنامج SIMS لصالح صندوق الثانوية في مرحلة التعليم الثانوي، كما يعتمد الايصال ذاته في مرحلتي الروضات والتعليم الاساسي مدونا الرقم (0) في خانة المبلغ المدفوع استنادا لقانون مجانية التعليم في مرحلتي الروضات والتعليم الاساسي ، ويستمر العمل بالايصال الخاص المعتمد سابقا لصالح صندوق مجلس الأهل في ما يتعلق بالمرحلة الثانوية.

يتم تسجيل التلامذة بحضور أولياء الأمر، على أن يقوم التلميذ وولي أمره بالإطلاع على حقوق التلميذ وواجباته وبالتوقيع على نموذج تعهد الالتزام بالأنظمة.

يرفع مدير المدرسة / الثانوية تقريرا أسبوعيا إلى المنطقة التربوية/ مديرية التعليم الثانوي، كل في ما خصه، يتضمن بيانا بإحصاءات تسجيل التلامذة مع اعتماد برنامج SIMS يتم ايداعه مديرية التعليم الابتدائي فيما خص مرحلة الروضة والتعليم الاساسي.

تتولى مديرية التعليم الثانوي،و مديرية التعليم الابتدائي عبرالمناطق التربوية ،كل في ما خصه الإشراف على عملية تسجيل التلامذة وتوزيعهم وفق القدرة الإستيعابية الفعلية ، ويوضع الخط الساخن رقم 772000 /01 لمتابعة اعمال التسجيل وتامين مقعد لكل تلميذ .

ثانيا: المستندات المطلوبة من التلامذة اللبنانيين الجدد والمولودين من ام لبنانية :

يُقدم طلب انتساب التلميذ الجديد مرفقا بالمستندات التالية :

بيان قيد إفرادي لا يعود تاريخه لأكثر من سنة، أو صورة عنه مصدقة.

إفادة مدرسية مصدقة وفق الأصول للعام الدراسي 2020/2021 وفق النموذج المعتمد.

إفادة بعلامات التلميذ للفصل الأول خلال العام المنصرم لصفي العاشر والحادي عشر لاختيار الفرع الملائم، أو إفادة معادلة لمتابعة الدراسة وفقا للمنهج اللبناني صادرة عن أمانة سر لجنة المعادلات في وزارة التربية والتعليم العالي.

إفادة طبية لا يعود تاريخها لأكثر من شهر، تثبت خلو التلميذ من الأمراض السارية والمعدية .

الملف الطبي من المدرسة / الثانوية السابقة .

يُعمَل بأحكام التعميم رقم 137 تاريخ 26/9/2011 حول إلزامية تقديم بطاقة التلقيح عند تسجيل التلامذة .

ثالثا: شؤون متفرقة

يتم تسجيل التلامذة في المدارس/ الثانويات الرسمية وفق القدرة الاستيعابية لكل منها.

في حال وجود حالات تجاوز شرط السن المسموح به لتسجيل تلامذة بعد انقطاع لسنة أو اكثر، ينظم مدير المدرسة/الثانوية لائحة باسمائهم يحيلها للرئيس المباشرمع بيان رأيه الواضح والصريح.

يقبل تسجيل التلامذة الذين انقطعوا عن الدراسة لمدة لا تتجاوز السنتين (المذكرة رقم 205/م/2002) .

يقبل التلامذة القادمون من مدارس/ ثانويات خاصة، والذين تقدموا بمراجعات قضائية امام القضاء المختص بعد التثبت من صحة المستندات التي يقدمونها، على أن يصار إلى تبرير أوضاعهم وفق الاصول القانونية.

يقبل التلامذة الجدد مكتومو القيد من أصول لبنانية وترفع طلبات الموافقة الاجمالية على قبولهم مرفقة بالمستندات المتوفرة، على أن يعد مدير المدرسة/ الثانوية بيانا إجماليا بأسمائهم وتوزيعهم على الصفوف ليحيله لاحقا إلى مديرية التعليم الإيتدائي/ الثانوي بالتسلسل الإداري.

يحظر فتح أي شعبة جديدة دون الالتزام بالشروط المحددة وبموافقة المرجع المختص، وأي أعباء مالية تترتب من جراء مخالفة هذا البند يتحملها شخصيا مدير المدرسة/ الثانوية.

يحظر فتح أي صف لا يتوفر فيه الحد الأدنى من عدد التلامذة المطلوب وفق النظام الداخلي، وفي هذه الحال يدمج في صفٍ متقارب لغاية نهاية الحلقة الثانية، وينقل إلى مدرسة/ ثانوية مجاورة في ما يتعلق بصفوف الحلقة الثالثة والمرحلة الثانوية.

يحظر على مدير المدرسة / الثانوية أو النظار،أو أفراد الهيئة التعليمية جباية أو استيفاء أي أموال خارج ما هو منصوص عنه في الأنظمة النافذة .

تلتزم ادارة المدرسة / الثانوية بالقرار المتعلق باسترداد الكتب المدرسية من التلامذة ،واعادة توزيعها للعام 2021/2022 بعد تحديد الحاجات المستجدة وفق الاصول،ويحظر على مدير المدرسة / الثانوية أو النظار،أو أفراد الهيئة التعليمية الطلب من التلامذة شراء اي كتاب مدرسي مساعد تحت طائلة المساءلة المسلكية .

يُمنع على الثانويات والمدارس الرسمية إعفاء تلميذ لديها من متابعة المنهج اللبناني أو إعفائه من أية مادة تدرس باللغة العربية حتى لو كان حاصلا على إفادة من لجنة المعادلات تسمح له بمتابعة المنهج الأجنبي".