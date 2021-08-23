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أبو شرف: أبو شقرا ‏أفادنا بأنه سيعرض الخميس اقتراح تخصيص محطة كورال للاطباء على كل الأراضي اللبنانية

23
AUGUST
2021
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صدر عن نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور شرف أبو شرف البيان الآتي: "بعد اتصالات عديدة من الأطباء، وبخاصة أطباء التخدير والطوارئ والأمراض القلبية، يشكون فيها من صعوبة الذهاب إلى المستشفى لمعاينة مرضاهم، بسبب نفاد الوقود في سياراتهم وعدم تمكنهم من تعبئتها، ‏تواصل نقيب الأطباء البروفسور شرف أبو شرف مجددا مع وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر الذي وعد بإصدار تعميم إلى محطات البنزين لإعطاء الأولوية للطاقم الطبي والتمريضي حتى لا تتعرض حياة المرضى للخطر. ‏‏وأصدرت المديرية العامة للنفط بيانا لاحقا طلبت فيه من كل محطات المحروقات إعطاء أولوية للطواقم الطبية لتعبئة سياراتهم، معربة عن أملها من الجهات الأمنية المولجة في مراقبة عملية البيع في المحطات المساعدة في تنفيذ ذلك.

وجرى اتصال آخر برئاسة مجلس الوزراء للغاية نفسها، وننتظر الجواب. وفي اتصال مع الرئيس فادي أبو شقرا، ‏أفادنا بأنه سيعرض على مجلسه الكريم الخميس المقبل اقتراح تخصيص محطة كورال للاطباء في كل قضاء على كل الأراضي اللبنانية".

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