قوى الأمن تنعي الشهيد رامي اسبر

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صدر عـن المديرية العامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البـلاغ التالـي:

تنعي المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي، شهيدها الرقيب رامي اسبر، الذي استشهد بتاريخ اليوم 23-8-2021 أثناء تنفيذه مهمة تنظيم سير في محلة اوتوستراد حارة صخر المسلك الغربي امام إحدى محطّات المحروقات، حيث تعرّض لحادث صدم من قبل مركبة بيك آب نُقِلَ على أثره إلى مستشفى سيدة لبنان في جونيه، وما لبث أن فارق الحياة متأثّرا بجروحه، وتم توقيف الصّادم.

والشهيد رامي اسبر من مواليد 05-10-1994 كفرصغاب -زغرتا

- عازب.



- دخل السلك بتاريخ 11/12/2015، بصفة دركي متمرّن

- عُيّن برتبة عريف بتاريخ 25-12-2019 ورُقّي إلى رتبة رقيب بعد الاستشهاد.

- خدم في مفرزة سير أميون، ومفرزة سير جونية

- حائز على تنويه المدير العام لقوى الأمن الداخلي، كما حاز على تهنئة خطيّة صادرة عن قائد منطقة الشمال

- مُنح وسام الجرحى، ووسام الاستحقاق اللبناني /درجة رابعة، وميدالية الأمن الداخلي، والميدالية العسكرية، وميدالية الجدارة بعد الاستشهاد.