مصطفى حمدان : الحساب آت من الشعب لا محال

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غرد العميد المتقاعد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي:



مجلس القضاء الأعلى، والسلطة القضائية بأمها وابوها والقضاة، والنيابة العامة المالية، برئاسة المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم .

عاملة متل السعادين التلاتة الأصنام، صمٌّ بكمٌ عميٌ، فهم لا يفقهون ولا يسمعون ولا ينطقون، عن كل محتكري الكاز والغاز والبنزين، ومادة المازوت الحيوية، والمخابئ بعشرات ملايين الليترات ومليارات الدولارات، وأمثال المجرمين ابراهيم الصقر وأخيه، وغيرهم من التابعين لزعماء المذاهب والطوائف الحاكمين .



يا قضاة لبنان اذا بعد عندكم ضمير وتسعون إلى إحقاق الحق.



اطلقوا سراح المتهمين بجرائم الجنحة، وهم بالآلاف من أبناء أهلنا المسجونين في سجون كل لبنان بأسوء الظروف الانسانية، وأنتم تتمتعون بعطلتكم القضائية الصيفية.



والحساب آت من الشعب لا محال، اذا لم يكن حساب رب العالمين يُخيفكم .