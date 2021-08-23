مستخدمو وعمال مؤسسة مياه لبنان الجنوبي يضربون من 24 الحالي الى 30 منه

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صدر عن نقابة مستخدمي وعمال مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، البيان الآتي:



"عطفا على البيان الصادر عن اتحادي المصالح المستقلة والمؤسسات الخاصة والعامة الصادر بعد الاجتماع المنعقد في مقر الاتحاد العمالي العام بتاريخ الاثنين الواقع فيه 2382021 والذي أوضح الأسباب والمطالب التي بموجبها خلص الى الدعوة للاضراب لمدة أسبوع، تعلن نقابة مستخدمي وعمال مؤسسة مياه لبنان الجنوبي عن التزامها بكافة مندرجات هذا البيان الذي يعبر عن واقع حال العمال والمستخدمين في المؤسسة، وتدعو للاضراب من تاريخ الثلاثاء 2482021 حتى الاثنين 3082021 ضمنا، مع الإبقاء على اعمال الصيانة الضرورية ومحطات التشغيل، بما يضمن تسيير المرفق العام بحدود الطوارئ والأعطال فقط، وتدعو جميع العمال والمستخدمين الى الالتزام بالاضراب على ان يكون هناك اجتماع تقييمي يوم الاثنين في 3082021 لدراسة الخطوات اللاحقة".