قلعة جبيل تضاء بلوني علم اوكرانيا في ذكرى استقلالها

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احتفلت سفارة أوكرانيا ب"اليوم العلم الوطني لأوكرانيا" وبالذكرى الـ30 لاستعادة استقلالها، حيث تمت اضاءة القلعة الفينيقية القديمة في مدينة جبيل باللونين الأزرق والأصفر لوني علم أوكرانيا، بمشاركة سفير أوكرانيا إيهور أوستاش ورئيس بلدية جبيل وسام زعرور، وبدعم من المديرية العامة للآثار في وزارة الثقافة اللبنانية والبلدية.



وبحسب بيان للسفارة الاوكرانية، "أقيمت الفعالية في واحدة من أقدم المدن في العالم - مدينة جبيل، التي ترك تاريخها بصمة عميقة على تطور الحضارة الإنسانية، حيث ولدت الأبجدية الفينيقية - أول نظام لكتابة اللغة يسجل في تاريخ البشرية، ومنه كذلك نشأت الأبجدية الأوكرانية عن طريق اليونانية. وأنعكس رمز أوكرانيا على أسوار بيبلوس التاريخية الألفية، وهي إحدى الوجهات السياحية الأكثر شهرة في العالم، حيث كرم سكان المدينة وضيوفها الثقافة الأوروبية العظيمة وتاريخها العريقين التي تعود أصولها إلى كييف - روس".