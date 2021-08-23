أحكام بحق عملاء للعدوّ الاسرائيلي.. بينهم شقيق أشرف ريفي!

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كشف مدير مركز الإرتكاز الاعلامي سالم زهران في تغريدة على حسابه عبر "تويتر", أن "رئيس المحكمة العسكرية العميد منير شحادة سطر 3 أحكام بحق عملاء الجيش الاسرائيلي هم:

جمال ريفي (شقيق اللواء المتقاعد أشرف ريفي) بالأشغال الشاقة 10 سنوات, أمين بيضون بالأشغال الشاقة 5 سنوات, مارك طانيوس سنتين أشغال شاقة".

وأضاف "الأول لم يستطع شقيقه وزير العدل السابق حمايته، والثاني لم يستجب رئيس المحكمة للضغوط من خارج الحدود بذريعة "مرور الزمن على الجرم" والجنسية الاميركية, أما الثالث فما قاله العميد شحادة لمحاميته في الجلسة العلنية يجب أن يحفر على أبواب المحكمة العسكرية للأبد".

وتابع: "رافضاً تبرير جرم محاولة التواصل مع الجيش الاسرائيلي بذريعة "الظروف الإقتصادية الصعبة" قائلاً: "إسرائيل عدو حتى قيام الساعة ولا شيء في الدنيا يبرّر للشباب اللبناني محاولة التواصل معها" وهذه العبارة استوقفت الحضور حيث علا التصفيق في القاعة".



وختم زهران بالتذكير "أن المدعو طانيوس الذي أرسل بريدين للجيش الاسرائيلي عارضاً خدماته سبق وجرى الإفراج عنه, إلا أن تم تمييز القرار".