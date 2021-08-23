ماذا جاء في بيان لأبو شرف عن صعوبة وصول الاطباء إلى المستشفيات لمعاينة مرضاهم؟

A + A -

بعد اتصالات عديدة من الأطباء، وخصوصاً أطباء التخدير والطوارئ والأمراض القلبية، يشكون فيها من صعوبة الذهاب إلى المستشفى لمعاينة مرضاهم، بسبب نفاد الوقود في سياراتهم وعدم تمكنهم من تعبئتها، ‏تواصل نقيب الأطباء البروفسور شرف أبو شرف مع وزير الطاقة ريمون غجر الذي وعد بإصدار تعميم إلى محطات البنزين لإعطاء الأولوية للطاقم الطبي والتمريضي حتى لا تتعرض حياة المرضى للخطر، بحسب بيان صادر عن أبو شرف.





وقال البيان: أصدرت المديرية العامة للنفط بيانا لاحقا طلبت فيه من جميع محطات المحروقات إعطاء أولوية للطواقم الطبية لتعبئة سياراتهم معربة عن أملها من الجهات الأمنية المولجة في مراقبة عملية البيع في المحطات المساعدة في تنفيذ ذلك.

وقد تم اتصال آخر برئاسة مجلس الوزراء لنفس الغاية وننتظر الجواب.



وأضاف البيان: في اتصال مع الرئيس فادي أبو شقرا، ‏افادنا انه سيعرض على مجلسه الكريم يوم الخميس المقبل اقتراح تخصيص محطة كورال للاطباء في كل قضاء على كافة الأراضي اللبنانية.