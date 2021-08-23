مشروع مرسوم من وزني لرئاسة مجلس الوزراء حول إعطاء سلفة خزينة كمساعدة طارئة لموظفي الإدارة العامة

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أرسل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني مشروع مرسوم إلى رئاسة مجلس الوزراء حول إعطاء سلفة خزينة بقيمة ٦ مليار ليرة لبنانية لمرة واحدة فقط كمساعدة اجتماعية طارئة لجميع موظفي الإدارة العامة مهما كانت مسمياتهم الوظيفية (موظفين، متعاقدين، أجراء، أجهزة عسكرية وأمنية، القضاة، السلك التعليمي بمختلف فئاته الابتدائي والمتوسط والثانوي والتعليم المهني والتقني والأجراء) بالإضافة إلى المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي. وتحدد قيمة المساعدة بما يساوي أساس الراتب الشهري أو المعاش التقاعدي دون أية زيادات مهما كان نوعها أوتسميتها، على أن تسدد على دفعتين متساويتين.