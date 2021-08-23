عاجل - وزير التربية يكشف عن موعد العودة إلى المدارس

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قال وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب أن "العودة الى المدرسة باتت أمراً حتمياً حسب الدراسات ولن يتحمل الطلاب سنةً استثنائية ثالثة."



وأضاف خلال مؤتمر صحافي أن "الاقفال العام أثر سلباً على كلّ القطاعات وخاصةً القطاع التربوي."

واعلن المجذوب أن "التدريس يبدأ لصفوف الشهادات الرسمية الإثنين في 27 أيلول أما المدارس الخاصة فلها حرية بدء التدريس بين أيلول ومطلع تشرين الأول."

وتابع: " بسبب أزمة المحروقات وغلاء أسعارها سيتم اعتماد التعليم لأربعة أيام في المدارس والثانويات الرسمية كحد أدنى وترك اليوم الخامس للتعليم عن بعد."