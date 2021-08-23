living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خطيئة ال "كلّن يعني كلّن" الكاردينالية

23
AUGUST
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

شربل الجميل -

عام ١٩٤٩، نشر الداهية الإنكليزي جورج أورويل كتابه الرؤيويّ عن تكوّن المجتمعات السياسية المتوقّع في المستقبل بعنوان "١٩٨٤". أصاب هذا الكتاب في كل ما تنبّأه من أوتوقراطيات سياسية وأمنية وإعلامية واستخباراتية، مورداً تعابير سياسية واجتماعية Socio-political Slangs ما زالت تُستعمل حتى يومنا هذا مثل “Big Brother” الذي عنى به الديكتاتور (أغلب الظن أن أورويل وهو يخطّ هذا المفهوم كان في عقله الملك الإسباني فرانشيسكو فرانكو الذي قاتل أورويل ضده إبان الحرب الأهلية الإسبانية ١٩٣٦-١٩٣٩ في صفوف الجمهوريين الشيوعيين، ثم كتب كتاباً عن تجربته هذه بعنوان Homage to Catalonia)، ومثل تعبير Room 101، الذي قصد به "سراديب التحقيق والتعذيب"، وال "Doublethink و Doublespeak قاصداً بهما مناقضة السياسيين لخطاباتهم وتغيير المواقف ونقل البنادق بحسب المصلحة.

لم يهمل أورويل البروباغندا الكاذبة بعد أن عاشها، فأطلق تعبيراً بخصوص التضليل الإعلامي و"بروباغندا الدولة والمنظمات" هو: 2+2=5. في الواقع، اختار أورويل هذا التعبير ردّاً على البروباغاندا النازية خلال وبعد الحرب الأهلية الإسبانية، لجهة التعميم الممنهج - Stereotyping، مناقشاً في مدى خطورته لناحية غسيل الأدمغة الجماعي Select All الذي يتوخّاه هذا المنهج.

لبنان ٢٠١٩-٢٠٢١ هو مَثَل ال 2+2=5. شكلياً، لا يمكن لأحد أن يعتمد هذا المنهج إلا إذا كان يملك وسائل الإعلام اللازمة لغسيل الأدمغة. علاوة عن ذلك، يقتضي على وسائل الغسيل تلك أن تكون عالمة بالحقيقة الأصلية التي تروّج انطلاقاً من مسبباتها المفترضة أو نتائجها المفترضة، البروباغندا الخاصة بها.

مثل عملي: إذا روّج الإعلام المسيطر لنظرية "كلن يعني كلّن مسؤولون عن الإنهيار أو/وَ انفجار المرفأ"، فهذا يعني أمرين: أولاً، الإعلام المروّج يعلم بالحقيقة الأصلية لأنه يروّج ضدها (لأنه لا يمكن أن يكون الجميع مسؤول عن هكذا كوارث في وطن مقسومة مرافقه بين الزعامات السياسية، ومن ضمنهم المرفأ والمالية العامة ومصرف لبنان). ثانياً، إن تكبير المسؤولية بغية توزيعها على عدد كبير من الجهات يخفي الجاني الأساسي والمركزي، فيتنعّم بنسبة صغيرة من المسؤولية، يتساوى فيها مع البريء وغير المتورّط وحتى غير العالم.

حذار من اعتماد وتصديق ال "كلّن يعني كلّن"، الذي قد يضلل الحقيقة إلى حين، لكنّها ستحوز يومها وستلمع وتتلألأ في عين الشمس. المهم أنه حين تتلألأ أن يبقى من سيصدقها، ولن يصدقها سوى أصحاب المناعة بوجه غسيل الأدمغة والبروباغاندا، أما من سيسقط في امتحان الحقيقة فهم لعمري: ضعاف العقول، شذاذ الآفاق، كائنات الأحقاد، من تخطى مرحلة من العمر أصبح بالتالي بعدها من شبه المستحيل عكس طريقة تفكيره وتحليله للوقائع وفلترته للأخبار.

حذار، يكتب أورويل، "من أن تحوز الأقلية المسيطرة على وسائل الإنتاج الإعلامي على الحقيقة الصافية، فتروّج لعكسها، لتصدق الأكثرية الحقيقية المزيفة، فيولد مجتمع يعوم على الكذب، يسبح على الشائعة، ويبني على الزيف، فيحقق عندها ال Big Brother نصره...ولو إلى حين".

حذارِ.

شربل الجميّل,
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout