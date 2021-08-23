"نيزك الهرمل" ... البلدية توضح!

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بعدما ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بأخبار "نيزك الهرمل"، وسط تساؤلات حول حقيقة ما يشاع بأنّ "وكالة "ناسا" الفضائية أبلغت بلدية الهرمل عن وجود مواد مشعّة في أحد العقارات بالمدينة وهي عبارة عن نيزك مدفون داخل أرض عند أطراف المدينة على العقار الذي يحمل الرقم 2604 وجاري العمل على الكشف والبحث.



أصدرت بلدية الهرمل بياناً توضيحياً تشرح فيه ملابسات ما حصل في هذا الخصوص وتنفي بدء القيام بأي أعمال داخل العقار المذكور.



وقالت "إنتشر منذ أيام على بعض المواقع الإلكترونية خبرٌ لوجود أثرٍ لنيزك مدفون تحت الأرض في الهرمل، ومنعاً للإلتباس يهّم البلدية أن توضّح أنه ومنذ مدة تقدم مندوب عن وكالة ناسا للبلدية بطلب السماح له بمعاينة أرض تقع داخل النطاق البلدي لها على العقار رقم ٢٦٠٤ وذلك للتأكد من وجود مؤشرات تثبت ذلك الأثر فأبدت البلدية تعاوناً مشروطاً بإجراءٍ قانوني تفرضه الأصول القانونية عبر إعلانٍ في الجريدة الرسمية يكون بمثابة إشعار لصاحب العقار".



وأضافت "أرسلت البلدية برفقة المندوب موظفاً ومترجماً لفحص الموقع وتبيّن لها بالمعاينة الأولية عدم وجود أي مؤشرات ملموسة تستدعي القيام بإفادة الجهات المعنية في الدولة اللبنانية للتدخل بأي إجراء، وكذلك من دون القيام بأي أعمال ضمن العقار المذكور".