دورة في كرة القدم من تنظيم مكتب المدارس في قطاع الشباب بالتعاون مع لجنة الرياضة المركزية في التيار

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بحضور اكثر من ١٠٠ طالب من مختلف المدارس من الجنوب، نظّم مكتب المدارس في قطاع الشباب في التيار الوطني الحر بالتعاون مع لجنة الرياضة المركزية في التيار دورة في كرة القدم على ملاعب بلدية بكاسين بحضور جمهور غفير من الطلاب والأهالي، تقدمهم النائب زياد أسود ورئيس بلدية بكاسين النقيب حبيب فارس ومنسق لجنة الرياضة السيد جهاد سلامة، كما أشرف على تنظيم الدورة مسؤول مكتب المدارس ايليو حداد.



وفي النتائج، أحرز فريق درب السيم المركز الأول بعد فوزه بخمس مباريات، فيما حل فريق المية ومية في المركز الثاني.



وفي النهاية تم توزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين من قبل أسود وفارس وسلامة وحداد.