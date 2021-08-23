قطع منسق للطرقات: قهر الناس ام منع حلحلة المحروقات؟

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لوحظ صباح اليوم قطع منسق واستعراضي للطرقات من الدامور إلى الذوق من قبل جهات اعتادت السلبية و الكيد بالمواطنين.



جهات مراقبة تساءلت عن الهدف من ذلك وخلصت إلى احتمال من اثنين:



اما القطع يهدف إلى قهر المواطنين ومنعهم من التجول في تصرف سادي متكرر في السنتين المنصرمتين.



واما القطع بهدف منع او عرقلة توزيع المحروقات على مشارف حلحلة الأزمة بعد مقررات بعبدا الأخيرة التي ازعجت على ما يبدو قطّاع الطرق.

وكانت غرفة التحكم المروري قد افادت عن قطع السير على اوتوستراد الضبية المسلك الشرقي وعلى اوتوستراد الزوق بالاتجاهين.

كما قطع السير على اوتوستراد الدامور باتجاه بيروت مقابل محطة التوتال وعلى اوتوستراد البالما.

كذلك قطع السير على اوتوستراد الدورة بالاتجاهين.

والكرة الان في ملعب القوى الامنية لتسهيل حياة المواطنين.