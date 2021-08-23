عناوين الصحف ليوم الأثنين 23 آب 2021

الأخبار: سلّم على سلامة الغذاء!
نصر الله يرفع مستوى التحدي: إيران جاهزة للتنقيب على النفط في لبنان
الديار: دعم المحروقات... بين المسّ بالاحتياط والمصادر الخارجية
غياب الحلّ السياسي يربط الأزمة اللبنانية بالمأساة الفنزويلية
نداء الوطن: "بدعة" الـ8000 تُكبّد الخزينة 1000 مليار "لتغطية نفقة شهر"
الراعي للطبقة الحاكمة: أنتم الانقلاب!
البناء: نصرالله: السفن مسار وليس باخرة أو بواخر… ولدينا عرض إيراني للتنقيب عن النفط والغاز / تداعيات سفينة المقاومة: تأمين الدعم على 8000 ليرة حتى بدء العمل بالبطاقة / ميقاتي يحدّد نهاية الشهر كمهلة لولادة الحكومة… والأمتار الأخيرة بلغت الوزيرين المسيحيين /
اللواء: جمود التأليف في مهب ضغوط البواخر
تسوية المحروقات لا تنهي أزمة الطوابير.. ونصر الله يكشف عن اشتباك مع شيا
الجمهورية: بورصة التأليف: اسهم الاعتذار مرتفعة
زمن المناورات إنتهى
النهار: جسر للنفط الإيراني... "حزب الله" يختزل الدولة!
the daily star: Cabinet bid stymied by rift over proposed names for key ministries
l'orient le jour: Pas de délai clair pour l’entrée en vigueur de la nouvelle tarification