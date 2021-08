عناوين الصحف ليوم الأثنين 23 آب 2021

A + A -

الأخبار: سلّم على سلامة الغذاء!

نصر الله يرفع مستوى التحدي: إيران جاهزة للتنقيب على النفط في لبنان





الديار: دعم المحروقات... بين المسّ بالاحتياط والمصادر الخارجية

غياب الحلّ السياسي يربط الأزمة اللبنانية بالمأساة الفنزويلية

نداء الوطن: "بدعة" الـ8000 تُكبّد الخزينة 1000 مليار "لتغطية نفقة شهر"

الراعي للطبقة الحاكمة: أنتم الانقلاب!



البناء: نصرالله: السفن مسار وليس باخرة أو بواخر… ولدينا عرض إيراني للتنقيب عن النفط والغاز / تداعيات سفينة المقاومة: تأمين الدعم على 8000 ليرة حتى بدء العمل بالبطاقة / ميقاتي يحدّد نهاية الشهر كمهلة لولادة الحكومة… والأمتار الأخيرة بلغت الوزيرين المسيحيين /

اللواء: جمود التأليف في مهب ضغوط البواخر

تسوية المحروقات لا تنهي أزمة الطوابير.. ونصر الله يكشف عن اشتباك مع شيا

الجمهورية: بورصة التأليف: اسهم الاعتذار مرتفعة

زمن المناورات إنتهى



النهار: جسر للنفط الإيراني... "حزب الله" يختزل الدولة!

the daily star: Cabinet bid stymied by rift over proposed names for key ministries

l'orient le jour: Pas de délai clair pour l’entrée en vigueur de la nouvelle tarification