أسرار الصحف ليوم الأثنين 23 آب 2021

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال دبلوماسي عربي إنّ دولاً خليجية هي الكويت وقطر وعُمان وبدرجة معينة الإمارات أبدت الإستعداد لفكّ الحصار المالي عن لبنان بأساليب متعددة، والعراق كان مستعداً للمزيد لكن الفيتو الأميركي كان صريحاً وتهديدياً لمن يقدم على أيّ خطوة لفك الحصار دون إشارة أميركية.

كواليس

قال سفير أوروبي في مجلس خاص إنّ المطلوب من أميركا كي تواجه حزب الله او تسابقه ان لا تكرّر غرورها الذي هزمها في أفغانستان، وأول المطلوب التراجع عن استهداف عهد رئيس الجمهورية وتسريع تشكيل حكومة وتمويلها بما يلزم لمواجهة الأزمات لإقفال الملف الذي فتح عام 2017 تحت هذا العنوان، وإلا ستبقى متأخرة عن الحزب بخطوتين على الأقلّ…

نداء الوطن: خفايا

تدور معركة سياسية بين عدد من التيارات السياسية والحزبية حول التعيينات في دوائر وزارة السياحة، في محاولة للسيطرة الحزبية على الدوائر الحساسة والمؤثرة.

إنشغلت وزارة البيئة بإخراج سياسي واعلامي لمقررات المجلس الوطني للمقالع والكسارات التي من المتوقع ان تسمح بإعادة تشغيل واستثمار المقالع والكسارات خلافاً للقانون ولاحكام قانون موازنة 2019 التي تفرض رسوم استثمار على المخالفين.

أبلغ مرجع رئاسي احد العسكريين في الخدمة الفعلية والمرشح لحقيبة سيادية ان الفيتو على اسمه يعود الى رؤسائه الذين يرفضون ان تنتقل الإمرة الى المرؤوس.

اللواء: أسرار

لغز

تساءل مسؤول سابق عن مبررات التلكؤ في إقرار البطاقة التمويلية، رغم الإصرار الرسمي على عدم رفع الدعم عن المحروقات وسلع أخرى قبل توزيع البطاقة!



همس

اقتصار لقاءات مدير المخابرات الأميركية المركزية وليم بيرنز على بعض رؤساء المؤسسات العسكرية والأمنية شكّل رسالة إحراج مباشرة لكبار المسؤولين وللقيادات السياسية المعنية!