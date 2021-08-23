بلدية الهرمل: تلقينا طلبا من مندوب ناسا للتحقق من وجود نيزك مدفون

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أصدرت بلدية الهرمل بيانا حول ما أشيع عن وجود نيزك مدفون في نطاقها البلدي، جاء فيه:



"إنتشر منذ أيام على بعض المواقع الإلكترونية خبر لوجود أثر لنيزك مدفون تحت الأرض في الهرمل، ومنعا للإلتباس يهم البلدية أن توضح أنه ومنذ مدة تقدم مندوب عن وكالة ناسا للبلدية بطلب السماح له بمعاينة أرض تقع داخل النطاق البلدي لها على العقار رقم 2604 وذلك للتأكد من وجود مؤشرات تثبت ذلك الأثر فأبدت البلدية تعاونا مشروطا بإجراء قانوني تفرضه الأصول القانونية عبر إعلان في الجريدة الرسمية يكون بمثابة إشعار لصاحب العقار، ثم أرسلت برفقته موظفا ومترجما لفحص الموقع وتبين لها بالمعاينة الأولية عدم وجود أي مؤشرات ملموسة تستدعي القيام بإفادة الجهات المعنية في الدولة اللبنانية للتدخل بأي إجراء، وكذلك من دون القيام بأي أعمال ضمن العقار المذكور."