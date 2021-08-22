إقفال محطات المحروقات في البترون غدا

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عقد مالكو ومستثمرو محطات المحروقات في منطقة البترون اجتماعا في منتجع "سان ستيفانو"، لمناقشة المشاكل التي يعانونها. واستنكروا في بيان "التعرض لأصحاب المحطات وعمالها في المنطقة". وطالبوا الشركات ب "زيادة كميات المحروقات المخصصة للمنطقة لتأمين التوازن في السوق المحلية".



وأعلنوا "الإقفال غدا الاثنين، في انتظار نتائج الاجتماع الذي سيعقد مع قائمقام البترون روجيه طوبيا لإطلاعه على الإشكالات اليومية التي تواجه المحطات، والمطالبة بتأمين حماية أمنية، على أن يتخذ قرار الفتح أو الإقفال، في ضوء نتائج الاجتماع".



وطالبوا اتحاد بلديات منطقة البترون ب "وضع آلية دائمة تمكن المحطات من تزويد أبناء المنطقة وقاطنيها بالمحروقات بصورة طبيعية، على أن تؤمن القوى الأمنية الحماية".