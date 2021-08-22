قائمة منتخب لبنان الى الإمارات لخوض تصفيات مونديال قطر

A + A -

إختار المدير الفني لمنتخب لبنان لكرة القدم التشيكي ايفان هاشيك 22 لاعبا للسفر الى مدينة دبي الاماراتية وخوض معسكر تدريب، تحضيرا للمباراة امام الامارات في 2 أيلول المقبل، في المرحلة الاولى من تصفيات المجموعة الاولى من الدور الحاسم الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.



واللاعبون هم: حراس المرمى: علي ضاهر وعلي السبعو ومصطفى مطر، الى اللاعبين: هادي مرتضى، قاسم الزين، محمد الحايك، حسين مرتضى، عباس عاصي، نور منصور، محمد زين طحان، حسين زين، يوسف بركات، حسن سرور، وليد شور، زين فران، محمد حيدر، مهدي زين، حسن شعيتو "موني"،ماجد عثمان، هلال الحلوة، كريم درويش ومحمد قدوح.



ومن المقرر أن يلتحق بهم تباعا تسعة لاعبين محترفين في فرق خارجية هم: جوان أومري، جورج وروبير ملكي، باسل جرادي، حسن سعد "سوني"، نادر مطر، ربيع عطايا، عمر شعبان "بوغيل" وهادي غندور.





وكان المنتخب خسر جهود الحارس مهدي خليل الذي سيغيب عن كامل مبارياته بالتصفيات لاصابته بقطع في الرباط الصليبي. كذلك يغيب الظهير ماهر صبرا المصاب بكسر في يده، والكابتن حسن معتوق المصاب بفيروس كورونا.