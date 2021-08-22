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جويس نوفل في ردها الأخير على سعد: بلا ما تخبّي غلطك بصفة "محزّبة" تتمشي بموجة الكذب والتصويب والتحريض

22
AUGUST
2021
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ردت الاعلامية جويس نوفل على مواقع التواصل الاجتماعي على الاعلامية ليال سعد تعقيبا على حديث جاء للأخيرة في حسابها عبر تويتر وقالت: 

"مش سريعا ليال، بس مرة لكل المرات.
أولا مهنيتي وصدقي يللي الكل بيعرفن، خلّوني خبّر تفاصيل شو صار من بعد ما إنتي حكيتي على ذوقك.
تانيا، يللي كتبتو هو حقيقة وواقع وصحيح ودقيق وفي شهود وإنتي بتعرفي مين هني.
تالتا، بكل فخر أنا صحافية محترمة حالي ومهنتي وزملائي والناس ومش أنا يللي بلفّق (شكلك معوّدة على هيدا الأسلوب)، وبلا ما تخبّي غلطك بصفة "محزّبة" تتمشي بموجة الكذب والتصويب والتحريض يللي صرلا سنتين. ولو ما عرفتي حالك غلطانة ما كنتي حاولتي قبل ما تفلّي تحكيني على جنب وتبرّري حالك.
و أكملت نوفل: "رابعا والأهم والأصدق إنو يللي لفّقتي بآخر جملة رح يبقى حلم بالنسبة إلك لأن أنا تواصلت مع المسؤول الأمني بالقصر الجمهوري(وإذا بتحبي بعطيكي رقمو عالخاص لأنو شخص حقيقي مش خيال) وأكّدلي إنو التدابير هيي مكافأة الضابط لأنو عمل شغلو ونقطة عالسطر.
وعلى فوقا الصحافة مهنة محترمة ولو قد ما حاول كم وحدة وواحد يشوّهوا ويستعملوا لأغراض منافية للآداب والقيم والوطنية، بضل فيا خير.
وبالنهاية كل شخص أفعالو وأقوالو بيحكو عنو."

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