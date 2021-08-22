ما جديد كورونا في مستشفى رفيق الحريري؟

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أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليومي عن تطورات فيروس كورونا /Covid-19، جاء فيه:



"- عدد الفحوص داخل مختبرات المستشفى خلال 24 ساعة: 337 فحصا.

- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 44 مريضا.

- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال 24 ساعة: 9 حالات.

- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال 24 ساعة: حالة واحدة.

- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1270 حالة شفاء.

- عدد الحالات التي نقلت من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: حالة واحدة.

- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 18 حالة.

- حالات وفاة: حالتان.



إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي في خدمتكم من الاثنين إلى الجمعة. رقم الهاتف 01832070 ورقم الواتساب 70056182".