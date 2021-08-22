جميل السيّد يُعلّق على أسعار المحروقات الجديدة

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كتب النائب جميل السيّد على حسابه عبر "تويتر": "تعديل دعم المحروقات, بات سعر البنزين 133 والمازوت 101 والغاز 90 ألفاً".

وأضاف, "أشُكّ أن تتوفر المواد بالسوق طالما القضاء والأمن لم يوقفوا أحداً من كبار المافيا!".

وتابع، "لبنان كمريض ينزف من كل الجهات وخففوا نزيف شريان واحد، والأسوأ أن الأطباء الذين يعالجونه هُم أنفسهم سبب هذا النزيف! كلّو ترقيع..".

وقال:,"الحلّ؟! خطة شاملة تقدّمها حكومة من أشخاص كفوئين يضعون برنامجاً متكاملاً للإنقاذ الإقتصادي والمالي مع توزيع الأعباء على الطبقات الميسورة وتحديد جدول زمني للخطة، غير ذلك ضياع وقت".

وختم السيّد بالقول: "الأسوأ، هنالك كفاءات كبرى في كل طائفة للتوزير بالحكومة، لكن الزعماء عادةً بيختاروا صراميهم…".