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إقفال دائرة نفوس زحلة غداً

22
AUGUST
2021
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أصدرت المديرية العامة للأحوال الشخصية بياناً أشارت فيه إلى أنه "بناء لإشارة النائب العام الاستئنافي في البقاع، دخلت عناصر تابعة لجهاز أمني نهار الجمعة في 20 آب 2021، قلم نفوس زحلة وصادرت مستندات عائدة لإدارة رسمية (بيانات قيد افرادية وعائلية، وطلبات بيانات قيد) كانت موجودة في القلم، منها ما كان محفوظا أو جاهزا للطباعة، ومنها ما كان منجزا وعائدا لمواطنين سبق ان تقدموا بطلب الحصول على بيانات قيد لتسهيل معاملاتهم".

وأضاف البيان، "ومع مصادرة الكمية المذكورة من هذه البيانات، بات من الصعب متابعة الطلبات التي تم انجازها بغية تسليمها للمواطنين. لذلك، طلب المدير العام للأحوال الشخصية من رئيسة دائرة نفوس البقاع، اجراء جردة شاملة لكل بيانات القيد في القلم الجاهزة للتعبئة وتلك التي كانت منجزة، ومقارنتها بالطلبات، وكذلك جردة اخرى على بقية المستندات في القلم لإعادة ضبط القيود. لذلك، تقفل أبواب قلم نفوس زحلة أمام المواطنين يوم الاثنين المقبل الواقع فيه 23/8/2021، وتعتذر المديرية من أبناء قضاء زحلة عن عدم استقبالهم في هذا اليوم قسرا، على أمل ان يعاود القلم نشاطه الاعتيادي ابتداء من يوم الثلاثاء في 24/8/2021".

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