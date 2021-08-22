بالتفاصيل - مراسلة تكشف الرواية الكاملة لما حصل مع ليال سعد في القصر الجمهوري!

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غرّدت مراسلة قناة الـOTV جويس نوفل عبر حسابها الخاص على فيسبوك وكتبت:

رح إحكي بصفتي شاهد عيان أول شي.

مبارح بقصر بعبدا خلص الإجتماع وتبلّغنا إنو في بيان، بتسألني الصحافية بقناة الجديد ليال سعد "عون رح يحكي" جاوبتا الرئيس عون ما رح يحكي إنما أمين عام مجلس الوزرا، الضابط شادي إبراهيم واقف حد المراسلين وبقلّا شو سألتي؟ ردت ليال: عون عون رح يحكي. فجاوبا الضابط بالتالي: بيقولو فخامة الرئيس مش عون... هون علِّت صوتا ليال دغري وردّت مين إنتَ تتعلّمني شو بقول وأنا بحكي شو ما بدي... ضل الضابط مصرّ على وجوب الإحترام وتقول فخامة الرئيس وصوتو هون صار عالي وأكيد هيي كمان. فل الضابط وليال بقيت ناطرة بالقصر تتسمع البيان وتكمّل شغلا. وهيك خلصت هيدي الخبرية هون.

هلق رح إحكي مش كشاهد عيان إنما كشخص بيحترم حالو والناس ومهنتو والمكان يللي فيه.

بعد حوالى ١٠ دقايق أنا واقفة حد مكتب المصورين وليال قاعدة بالممر بجنب غرفة الصحافة(يعني المسافة مش قريبة كتير) وليال عم تحكي ومحتدّة إنو ما بقبل إنحكى هيك وأنا بقول متل ما بدي عون أو غير شي ومين هوي تيحكيني هيك، وكملت وقالت "هوّي ويّاه متل صرمايتي". سمعتا أنا ودغري قلتلا: ليال شو هالحكي هيدا لو سمحتي هيدا كلام ما بينقال، ردت عليي أنا ما عم بتوجهلك الك وهيدا رأي، فكان جوابي: لا هيدي مش حرية رأي هيدي قلة إحترام وأنا ما بقبل تحكي بهالأسلوب البلا أخلاق، صار معك مشكلة حلّيها ضمن اللياقة والإحترام بس مش هيك، عيب. هون تدخلّو زملاء وطلبو مني إهدأ.

وبعد حوالى الساعة ليال متل كل المراسلين كفّت شغلا وطلعت رسالة مباشرة ورجعت فلّت من قصر بعبدا.

وبالمناسبة رح إسمح لحالي إحكي بلسان كتار من أبناء مهنة الإعلام والصحافة وقول: إذا الحكي بإحترام وأخلاق ولياقة صارو اعتداء لفظي عنيف وتهجم بينما حديث الصرامي هو يللي لازم يحل محل الحكي المهذب...هون منعرف سبب الفساد الإعلامي قبل السياسي وجنون العظمة.