living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالتفاصيل - مراسلة تكشف الرواية الكاملة لما حصل مع ليال سعد في القصر الجمهوري!

22
AUGUST
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

غرّدت مراسلة قناة الـOTV جويس نوفل عبر حسابها الخاص على فيسبوك وكتبت:

رح إحكي بصفتي شاهد عيان أول شي.
مبارح بقصر بعبدا خلص الإجتماع وتبلّغنا إنو في بيان، بتسألني الصحافية بقناة الجديد ليال سعد "عون رح يحكي" جاوبتا الرئيس عون ما رح يحكي إنما أمين عام مجلس الوزرا، الضابط شادي إبراهيم واقف حد المراسلين وبقلّا شو سألتي؟ ردت ليال: عون عون رح يحكي. فجاوبا الضابط بالتالي: بيقولو فخامة الرئيس مش عون... هون علِّت صوتا ليال دغري وردّت مين إنتَ تتعلّمني شو بقول وأنا بحكي شو ما بدي... ضل الضابط مصرّ على وجوب الإحترام وتقول فخامة الرئيس وصوتو هون صار عالي وأكيد هيي كمان. فل الضابط وليال بقيت ناطرة بالقصر تتسمع البيان وتكمّل شغلا. وهيك خلصت هيدي الخبرية هون.
هلق رح إحكي مش كشاهد عيان إنما كشخص بيحترم حالو والناس ومهنتو والمكان يللي فيه.
بعد حوالى ١٠ دقايق أنا واقفة حد مكتب المصورين وليال قاعدة بالممر بجنب غرفة الصحافة(يعني المسافة مش قريبة كتير) وليال عم تحكي ومحتدّة إنو ما بقبل إنحكى هيك وأنا بقول متل ما بدي عون أو غير شي ومين هوي تيحكيني هيك، وكملت وقالت "هوّي ويّاه متل صرمايتي". سمعتا أنا ودغري قلتلا: ليال شو هالحكي هيدا لو سمحتي هيدا كلام ما بينقال، ردت عليي أنا ما عم بتوجهلك الك وهيدا رأي، فكان جوابي: لا هيدي مش حرية رأي هيدي قلة إحترام وأنا ما بقبل تحكي بهالأسلوب البلا أخلاق، صار معك مشكلة حلّيها ضمن اللياقة والإحترام بس مش هيك، عيب. هون تدخلّو زملاء وطلبو مني إهدأ.
وبعد حوالى الساعة ليال متل كل المراسلين كفّت شغلا وطلعت رسالة مباشرة ورجعت فلّت من قصر بعبدا.
وبالمناسبة رح إسمح لحالي إحكي بلسان كتار من أبناء مهنة الإعلام والصحافة وقول: إذا الحكي بإحترام وأخلاق ولياقة صارو اعتداء لفظي عنيف وتهجم بينما حديث الصرامي هو يللي لازم يحل محل الحكي المهذب...هون منعرف سبب الفساد الإعلامي قبل السياسي وجنون العظمة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout