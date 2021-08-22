عناوين الصحف ليوم الأحد 22 آب 2021

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الديار: تشاؤم حكومي يطغى على المشهد العام..زيارات ميقاتي الى بعبدا معلقة ؟

حل أزمة البنزين : سعر الصفيحة ١٤٥ ألف ليرة ورفع بدل النقل ليصبح ٢٤ الفا

«اليونسف» تحذر : ٤ ملايين شخص في لبنان مهددين بنقص حاد في المياه



النهار: حلّ تخديري للمحروقات وعون يكمل هجوم باسيل

الأنباء الكويتية: لبنان يقرر فتح اعتماد لدعم عاجل لاستيراد المحروقات

مصادر ترجح توجّه البواخر الإيرانية إلى ميناء بانياس السوري بعد «عراضة» البحرية الدولية أمام السواحل اللبنانية

مستجدات تعرقل تشكيل الحكومة واعتذار ميقاتي «بتوقيته لا بتوقيت الآخرين»

الشرق الأوسط السعودية: مصير الحكومة يتقرر تأليفاً أو اعتذاراً الأسبوع المقبل

مصدر نيابي لـ«الشرق الأوسط»: المشكلة في إصرار عون على توريث باسيل

الوطن السورية: استقبل عضو البرلمان الأوروبي تيري مارياني والوفد المرافق له … الرئيس الأسد: الحوار على المستوى البرلماني والفكري والثقافي ضروري لفهم التبدّلات في المنطقة والعالم