رواية أخرى لما حصل بين مراسلة الجديد والضابط في القصر الجمهوري

A + A -

بعدما نشرت مراسلة قناة "الجديد" ليال سعد عبر حسابها على "تويتر" تغريدة تفيد بأنها تعرضت لاعتداء لفظي في قصر بعبدا، روى احد الحاضرين، ما جرى امام ناظريه.



وقال: "ما حصل في الحقيقة ان بعد انتهاء اجتماع بعبدا كان من المفترض ان تتلى مقررات الاجتماع، فتمنى القيمون على الاعلاميين مغادرة قاعة التصريحات بسبب اجراءات معينة كانت متخذة في القصر في حينه على ان يقوم تلفزيون لبنان (الاعلام الرسمي المعتمد في القصر الجمهوري) بتوزيع كلمة امين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكية".

وأضاف: "سألت سعد "عون ما رح يحكي" فرمقها الملازم اول شادي ابراهيم، فعادت وكررت السؤال بالطريقة نفسها قائلة: شو عون ما رح يحكي؟ فأجاب الملازم: برا فيكي تقولي لي بدك ياه بس هون بالقصر بدك تحترمي الرئيس وتقولي فخامة الرئيس احتراما لمهنتك، وأكمل طريقه".

وتابع الراوي: "اكبر دليل على ان سعد لم تطرد من القصر الجمهوري انها غادرت مع باقي الصحافيين بعد حوالى الساعة على حصول التلاسن، وفي هذا الوقت حصل تلاسن بينها وبين مراسلة الـotv جويس نوفل على خلفية كلام مسيء وجهته سعد للملازم والرئيس عون فيما كانت لا تزال في باحة القصر".