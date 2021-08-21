نقابة الدواجن: نناشد المسؤولين تأمين المحروقات للقطاع لإنقاذه

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ناشد رئيس النقابة اللبنانية للدواجن وليم بطرس، المسؤولين، "مد قطاع الدواجن بالمحروقات لإنقاذه من مصير محتوم".

وقال في بيان: "اليوم مرة جديدة نناشدهم ونقول لهم أنقذونا، فالقطاع يذبح من الوريد الى الوريد، فلا مازوت للمزارع ولمراكز الانتاج ولا بنزين لتنقل العاملين في القطاع، وهذا يقود الى مصير مأساوي، لا يمكن ان نخرج منه لسنوات طويلة الى الأمام".

كذلك ناشد المعنيين "اتخاذ إجراءات أمنية لتأمين وصول المازوت الى المزارع في عكار ومختلف المناطق في الأطراف، فبالإضافة الى عدم القدرة على الحصول على هذه المادة، فإنه بات من شبه المستحيل إيصالها الى هذه المزارع بسبب وضع اليد عليها على الطرقات".

وحذر من "ان يؤدي تفاقم الأمور الى نفوق ملايين الطيور وحصول نقص حاد في إمدادات الاسواق اللبنانية بالدواجن، كما أن توجه الكثير من المزارعين الى الإقلاع عن تربية الدجاج سيؤدي حتما الى حصول ارتفاع كبير في أسعاره".

وختم بطرس: "نعرف ان المعاناة عامة، لكن المطلوب حلول سريعة واستثنائية خصوصا بالنسبة لقطاع الدواجن الحيوي الذي يساهم الى حد بعيد في الحفاظ على الأمن الغذائي للبنانيين".