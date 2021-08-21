living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأمن العام: استمرار عمليات مكافحة احتكار المحروقات

21
AUGUST
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أصدرت المديرية العامة للأمن العام، بيانا جاء فيه:

"استمرارا لعملياتها المتعلقة بمكافحة احتكار مادتي البنزين والمازوت ومنع بيعها في السوق السوداء، نفذت المديرية العامة للأمن العام بتاريخ 20/08/2021 دوريات عدة على مختلف الأراضي، شملت أكثر من 36 محطة وخزان محروقات، وألزمت المحطات المقفلة الفتح وتعبئة الوقود للمواطنين بالسعر الرسمي، فيما ضبطت كميات مختلفة من هذه المحروقات في بعض المؤسسات والمحطات، وتمت معالجتها بناء على إشارة القضاء المختص.

وتوزعت هذه الكميات كالآتي:
- في بلدة صريفا - قضاء صور: 33000 ليتر من مادة المازوت في خزانات إحدى المؤسسات، سحب منها 12000 ليتر وسلموا إلى البلدية بحسب السعر الرسمي.
- في بلدة رياق - قضاء زحلة - حي السعيدة: 15000 ليتر من مادة المازوت في خزان مخصص للوقود تحت الأرض، بيع منها 12000 ليتر للأفران والبلديات ومولدات الاشتراك في منطقة رياق وضواحيها وأبقي على 3000 ليتر لصاحب الخزان وترك رهن التحقيق.
- في بلدة أنصار - قضاء النبطية: 3000 ليتر من مادة البنزين في خزانات محطة مدكو، تم تعبئة 1000 ليتر منها للمواطنين بالسعر الرسمي، فيما أبقي على 2000 ليتر في المحطة لصالح القوى الأمنية المتعاقدة مع شركة مدكو".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout