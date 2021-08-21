الأمن العام: استمرار عمليات مكافحة احتكار المحروقات

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أصدرت المديرية العامة للأمن العام، بيانا جاء فيه:

"استمرارا لعملياتها المتعلقة بمكافحة احتكار مادتي البنزين والمازوت ومنع بيعها في السوق السوداء، نفذت المديرية العامة للأمن العام بتاريخ 20/08/2021 دوريات عدة على مختلف الأراضي، شملت أكثر من 36 محطة وخزان محروقات، وألزمت المحطات المقفلة الفتح وتعبئة الوقود للمواطنين بالسعر الرسمي، فيما ضبطت كميات مختلفة من هذه المحروقات في بعض المؤسسات والمحطات، وتمت معالجتها بناء على إشارة القضاء المختص.

وتوزعت هذه الكميات كالآتي:

- في بلدة صريفا - قضاء صور: 33000 ليتر من مادة المازوت في خزانات إحدى المؤسسات، سحب منها 12000 ليتر وسلموا إلى البلدية بحسب السعر الرسمي.

- في بلدة رياق - قضاء زحلة - حي السعيدة: 15000 ليتر من مادة المازوت في خزان مخصص للوقود تحت الأرض، بيع منها 12000 ليتر للأفران والبلديات ومولدات الاشتراك في منطقة رياق وضواحيها وأبقي على 3000 ليتر لصاحب الخزان وترك رهن التحقيق.

- في بلدة أنصار - قضاء النبطية: 3000 ليتر من مادة البنزين في خزانات محطة مدكو، تم تعبئة 1000 ليتر منها للمواطنين بالسعر الرسمي، فيما أبقي على 2000 ليتر في المحطة لصالح القوى الأمنية المتعاقدة مع شركة مدكو".