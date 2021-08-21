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موزعو المحروقات ونقابة أصحاب المحطات في نداء الى اللبنانين.. وهذا ما جاء فيه

21
AUGUST
2021
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اعتبرت نقابة أصحاب محطات وموزعي المحروقات، في نداء الى المواطنين اليوم، أن "ما نعانيه من مشاكل وضغوطات كبيرة يومية لتلبية حاجات السوق بالمحروقات، أصبح فوق الاحتمال". وقالت: "نحن نعمل جاهدين لتسهيل أموركم، بهدف وحيد هو مساعدتكم في التنقل الى أعمالكم ومقاصدكم، ونقل المرضى الى المستشفيات وغيرها".

ودعت الى "التحلي بالوعي والصبر لتخطي هذه الازمة التي تطالنا جميعا"، آملة من القوى الامنية وقيادة الجيش "زيادة عديدها على المحطات العاملة وتكثيف جهودها في تلبية احتياجات الناس، وذلك لضبط الوضع اكثر وحماية المواطنين وحماية المحطات واصحابها وعمالها وممتلكاتها تفاديا للمشاكل، علما ان الكثير من المحطات أصبحت ترفض استلام المحروقات ليس من باب الضغط، بل حرصا على ان لا تكون سببا لأي اشكال بين المواطنين وبينهم وبين اصحاب وعمال المحطات بعد سقوط العديد من الاصابات وللحفاظ على سلامتهم".

وختمت: "نحن لا نريد، ولا نرغب، بأن نضطر مرغمين للاقفال، مما سيفاقم الأزمة على الجميع".

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