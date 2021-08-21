الحرارة تتخطى معدلاتها.. وتحذير من الحرائق

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا الأحد، قليل الغيوم إجمالا مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة نسبيا على الجبال، والداخل فوق معدلاتها الموسمية، وتنخفض نسبة الرطوبة، مما يستدعي التحذير من اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

وجاء في النشرة:

- الحال العامة: طقس صيفي رطب وحار نسبيا وبشكل خاص المرتفعات والمناطق الداخلية بدءا من اليوم الجمعة ويستمر حتى بداية الأسبوع المقبل. (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر آب بين 25 و 33).

الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال والداخل حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، وترتفع نسبة الرطوبة على الساحل مما يزيد نسبة الشعور بالحر.

الأحد: قليل الغيوم إجمالا مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة نسبيا على الجبال، والداخل فوق معدلاتها الموسمية، وتنخفض نسبة الرطوبة، مما يستدعي التحذير من اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

الاثنين: غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال، وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل ويتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.

الثلاثاء: غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة وبخاصة في الداخل وعلى المرتفعات حيث تعود الى معدلاتها، ويتكون الضباب على الجبال.

- الحرارة على الساحل من 23 الى 35 درجة، فوق الجبال من 16 الى 30 درجة، في الداخل من 18 الى 36 درجة.

- الرياح السطحية: غربية الى شمالية غربية نهارا ، شمالية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و 35 كلم/س.

- الانقشاع: جيد على الساحل متوسط أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80%

- حال البحر: منخفض الى متوسط ارتفاع الموج ، حرارة سطح الماء: 30 درجة.

- الضغط الجوي: 756 ملم زئبق

- ساعة شروق الشمس: 06,04

- ساعة غروب الشمس: 19,18