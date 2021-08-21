عناوين الصحف ليوم السبت 21 آب 2021

الأخبار
النفط الإيراني: مواجهة الحصار والاحتكار
تأليف الحكومة: بين إيجابيّات الثلاثاء وسلبيّات الخميس... مرّت السفيرة الأميركية
سيزار المعلوف: «حيث لا يجرؤ الآخرون»
أفغانستان: نذر حرب أهلية
البناء
سفينة المقاومة انطلقت من إيران نحو لبنان… وواشنطن تسابقها برفع عقوبات لتمرير الغاز والكهرباء
نصرالله: السفينة أرض لبنانية } لتسريع الحكومة } معادلة القدس قائمة } العراق الساحة المقبلة
هل يسحب الأميركي الفيتو عن إقلاع المسار الحكومي لقطع الطريق على تحوّل السفن الى مسار؟
الجمهورية
الحكومة أمام 72 ساعة غامضة
بري لباسيل : استقيلوا وبلا تهديد
«خطة عنقودية» تنتظر تنازلات حكومية مفقودة؟!
«المردة» في «الوقت المستقطع» يلعب في ملعب الحكومة؟
تداعيات الإنسحاب الأميركي من أفغانستان
اللواء
«صفعة نيابية» لباسيل.. وبري: استقل ولا تهدّد!
تجاذب أميركي - إيراني عبر المساعدات .. وباريس تنقذ الحكومة من براثن التعطيل
بايدن يتعهّد باستكمال عمليات الإجلاء وبوتين لمنع تفكك أفغانستان
إسرائيل تقصف مواقع لحزب الله وإيران في سوريا عبر أجواء لبنان