عناوين الصحف ليوم السبت 21 آب 2021

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الأخبار

النفط الإيراني: مواجهة الحصار والاحتكار

تأليف الحكومة: بين إيجابيّات الثلاثاء وسلبيّات الخميس... مرّت السفيرة الأميركية

سيزار المعلوف: «حيث لا يجرؤ الآخرون»

أفغانستان: نذر حرب أهلية

البناء

سفينة المقاومة انطلقت من إيران نحو لبنان… وواشنطن تسابقها برفع عقوبات لتمرير الغاز والكهرباء

نصرالله: السفينة أرض لبنانية ‭}‬ لتسريع الحكومة ‭}‬ معادلة القدس قائمة ‭}‬ العراق الساحة المقبلة

هل يسحب الأميركي الفيتو عن إقلاع المسار الحكومي لقطع الطريق على تحوّل السفن الى مسار؟

الجمهورية

الحكومة أمام 72 ساعة غامضة

بري لباسيل : استقيلوا وبلا تهديد

«خطة عنقودية» تنتظر تنازلات حكومية مفقودة؟!

«المردة» في «الوقت المستقطع» يلعب في ملعب الحكومة؟

تداعيات الإنسحاب الأميركي من أفغانستان

اللواء

«صفعة نيابية» لباسيل.. وبري: استقل ولا تهدّد!

تجاذب أميركي - إيراني عبر المساعدات .. وباريس تنقذ الحكومة من براثن التعطيل

بايدن يتعهّد باستكمال عمليات الإجلاء وبوتين لمنع تفكك أفغانستان

إسرائيل تقصف مواقع لحزب الله وإيران في سوريا عبر أجواء لبنان