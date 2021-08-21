أسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 21 آب 2021

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البناء



قالت مصادر مالية إنّ مسعى وساطة يقوم به القسم القنصلي في السفارة الأميركية لتحقيق توافق بين مصرف لبنان ووزارة الطاقة وشركات النفط حول سعر الصرف المعتمد لتسعير المشتقات النفطية المستوردة لمواصلة فتح الاعتمادات، وكشفت انّ الحديث يدور حول سعر 12000 ليرة للدولار.



قالت جهات دبلوماسية اقليمية إنّ قيادة الاحتلال «الإسرائيلي» ستحاول تعويض عجزها عن مواجهة بواخر النفط الإيرانية المتجهة نحو لبنان بتكثيف غاراتها على سورية لنقل الاهتمام الداخلي نحو هذا العنوان وتغطية الهروب من المواجهة.

الجمهورية

يقول فريق سياسي متهم بملفات الفساد إنه يتحدّى الجميع بكشفها مشيراً الى أن بحوزته ملفات فساد على جهات إذا فتحها تؤدي الى حرب أهلية.

إصطدمت صهاريج المازوت التي وفرتها شخصيتان بيروتيتان في أحد شوارع بيروت وتمكن أحد أصحاب المولدات من تأمين حاجاته من الطرفين بفارق ربع ساعة.

رئيس تيار رفع شعار الدفاع عن حقوق المودعين قبل فترة قصيرة فتح اليوم معركة لهدر ما تبقّى من أموالهم.

اللواء



فوجئ مرجع رسمي بتبدل لهجة دبلوماسية وازنة في بيروت لجهة مقاربة المساعدات الدولية للبنان!



كشفت جهات مطلعة أن الاتجاه لدى القيادات الأمنية الامتناع كلياً عن مواجهة الجمهور الغاضب، إذا استمر الفراغ السياسي، وتفاقمت الأوضاع.