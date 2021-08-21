living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"الأخبار": القوات «تُهنّئ» بإفقار السكّان

21
AUGUST
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كتبت "الأخبار":

 «ما قرّره مجلس النواب اليوم (أمس) هو انتصارٌ لما طرحناه»، قال نائب القوات اللبنانية جورج عدوان. وضلّل الناس حين قال إنّه «انتصارٌ لهم بودائعهم... في 17 تشرين الأول 2019 كان هناك في مصرف لبنان 33 مليار دولار، أما اليوم فهناك 15 ملياراً. أين ذهبت الـ18 ملياراً؟ أكثريتها ذهبت إمّا من خلال التهريب إلى سوريا وإما إلى جيوب التجّار أو الكارتيلات». بحسب أرقام الحكومة اللبنانية، التي تلقتها من مصرف لبنان، فإنّ كلفة الدعم خلال عام 2020 بلغت 6 مليارات و400 مليون دولار (تندرج ضمنها السلفة الممنوحة لكهرباء لبنان). أما الهدر وتبديد الدولارات من مصرف لبنان فقد ذهب لصالح زمرة «حزب المصرف» وحسابات مصارف تجارية. يُدرك عدوان - والقوات اللبنانية - هذه الحقيقة، كما يعرفون أنّ أبرز المُهربين إلى سوريا وغيرها من البلدان، هم من تيار المستقبل وما كان يُعرف بـ«14 آذار»، ولكنّ حزب القوات اختار أن يكون منبراً لتسويق بروباغندا الولايات المتحدة وحلفائها وخلق عوامل توتير.

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout