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هل من انفراج جزئي بأزمة الغاز الأسبوع المقبل؟

20
AUGUST
2021
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نفت نقابة موزعي الغاز بالجملة والمفرق ومستلزماتها في لبنان، في بيان، “الأخبار التي تم تداولها عن اقتحام المواطنين لإحدى الشركات وسرقة قوارير الغاز منها”.

وأوضح رئيس النقابة عبد الهادي كمال العبيدي بعد اجتماع طارئ مع الهيئة الإدارية في مركز النقابة “أنّ (الفيديو) الذي يتداول بين المواطنين هو في الحقيقة لدى خروجهم من الشركة بعدما تمت عملية التعبئة بالشكل القانوني ولم يظهر أي عملية اقتحام أو سرقة بل هو مشهد طبيعي ناتج عن الازدحام الذي تشهده شركات تعبئة الغاز عقب الطلب المتزايد على المادة”.

وطمأن العبيدي أن “الأسبوع المقبل سيشهد انفراجا جزئيا في عملية التوزيع إذا تم تفريغ الباخرة التي من المتوقع أن تفرغ حمولتها في السوق المحلية لمدة تتراوح بين 10 او 15 يوما”.

وختم: “إن الهدف من نشر الأخبار الملفقة هو دفع المواطنين إلى التهافت وتخزين مادة الغاز وزيادة الإرباك على طلب المادة وخلق فرص للمحتكرين وتحقيق أرباح على حساب المواطن وخزينة الدولة”.

 
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