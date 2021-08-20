هل من انفراج جزئي بأزمة الغاز الأسبوع المقبل؟

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نفت نقابة موزعي الغاز بالجملة والمفرق ومستلزماتها في لبنان، في بيان، “الأخبار التي تم تداولها عن اقتحام المواطنين لإحدى الشركات وسرقة قوارير الغاز منها”.

وأوضح رئيس النقابة عبد الهادي كمال العبيدي بعد اجتماع طارئ مع الهيئة الإدارية في مركز النقابة “أنّ (الفيديو) الذي يتداول بين المواطنين هو في الحقيقة لدى خروجهم من الشركة بعدما تمت عملية التعبئة بالشكل القانوني ولم يظهر أي عملية اقتحام أو سرقة بل هو مشهد طبيعي ناتج عن الازدحام الذي تشهده شركات تعبئة الغاز عقب الطلب المتزايد على المادة”.