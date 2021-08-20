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غرد الوزير السابق غسان عطالله : حاكم مصرف لبنان يتفرد بأخد القرارت المالية ويجرّ البلاد الى الإنفجار الإجتماعي إحقاقاً لشعبوية انتخابية للجهات السياسية الداعمة له. والحقيقة تبقى ان الميليشيات التي دمرت البلاد وقتلت الناس هي نفسها تذلهم اليوم وتساهم بالحصار المفروض من الخارج.

كما تابع :

الخائفون على أموال المودعين اليوم هم مشاركون بالحالة التي وصلنا اليها اليوم ومساهمون بالانهيار؛ والشعبويون الجدد يتمنعون عن انماء مناطقهم ويحاربون السدود والخطط الطاقوية بسبب النكد السياسي، فيما بلداتهم تعيش في العتمة وتخرج عن خارطة لبنان السياحية والصحية