تعميم صورة قاصر غادرت منزل ذويها في المزرعة ولم تعد

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "تعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ، بناً على إشارة القضاءالمختص، صورة القاصر المفقودة هديل محمد خالد (من مواليد عام 2006، لبنانية)،التي غادرت بتاريخ 14-8-2021، منزل ذويها الكائن في محلّة المزرعة - شارع الأوزاعي / بيروت، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تعد لغاية تاريخه.



لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة البسطة في وحدة شرطة بيروت على الرقم: 633808-01، للادلاء بما لديهم من معلومات".