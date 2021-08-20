درويش: داخل هذا المجلس يتربّع رموز مافيا المازوت والخوّات الذين لا يعملون سوى على إذلال اللبنانيين.

A + A -

غردت الاعلامية صفاء درويش في حسابها عبر تويتر و قالت: " ‏في حال أراد مجلس النوّاب أن يستر نفسه بعدما قام ‎#جبران_باسيل بتعريته، لأصدر سلفة خزينة كبيرة لتشغيل معامل الكهرباء اليوم قبل الغد، ولكن داخل هذا المجلس يتربّع رموز مافيا المازوت والخوّات الذين لا يعملون سوى على إذلال اللبنانيين."

و أكملت: "‏يلّي بيقدر يمضي اعتمادات لبواخر المازوت بيقدر يلاقي مصاري لسلفة تأمّن فيول لشركة الكهربا، بس ليه ما عملها؟ لانو شريك منظومة عم تبيع الناس المازوت بالسوق السودا من الزهراني لكل المناطق.

السلفة ضرورة للناس تتنفّس وترجع الحياة للمستشفيات والمدارس."