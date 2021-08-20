ماذا جاء في تقرير مستشفى الحريري؟

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صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19وجاء فيه:





"- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 451 فحص





- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 44





- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 9





- عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2





- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1267 حالة شفاء





- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: صفر





- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 16





- حالات وفاة: 0





إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة.

رقم الهاتف 01832070

رقم الواتساب 70056182".