نقابات النقل الجوي استنكرت خرق طيران العدو امس لاجوائنا: لوضع حد لتمادي دولة الإجرام في تعريض المدنيين لكارثة مقصودة

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اشار إتحاد نقابات النقل الجوي في لبنان في بيان، الى "اللحظات العصيبة التي عشناها ليلة امس في قطاع النقل الجوي والطيران بسبب عربدة طيران العدو الأسرائيلي الحربي فوق مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت وعلى خط هبوط الطيران المدني واقلاعه، وتعمد اطلاق صواريخه من فوق المطار والساحل الشمالي له للتلطي بالطائرات المدنية وجعلها هدفا للدفاعات الجوية السورية"، معتبرا أن "هذا العدوان هو جريمة ضد الإنسانية"، رافعا الصوت عاليا الى "جميع المحافل الدولية ولجان حقوق الإنسان وسلامة الطيران الدولية لوضع حد لتمادي دولة الإجرام في تعريض المدنيين المسافرين لخطر كارثة مقصودة".