قرار توتال عدم تزويد محطاتها في البقاع الغربي بالمحروقات ضاعف الأزمة

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افادت الوكالة الوطنية للاعلام ان شركة "توتال" فاجأت المحطات التابعة لها وتلك التي تحمل اسمها في منطقة البقاع بقرار منع تزويدها بالمحروقات لا سيما البنزين، ما تسبب بمضاعفة الأزمة الحالية، وبخاصة بعد أن اصطف مئات السيارات أمام هذه المحطات.



وقضى القرار بعدم نقل أي صهريج بنزين إلى منطقة البقاع، ما شكل قرارا تعسفيا يزيد من معاناة أبناء المنطقة المحرومين منذ أيام من المحروقات. وطالب الأهالي الجهات الرقابية والوزارات المعنية بـ "التدخل السريع والعاجل لثني الشركة عن قرارها، وتأمين كل ما يضمن إيصال المحروقات إلى البقاع، وتحديدا البقاع الغربي".