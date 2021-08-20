الرئيس عون رأس اجتماعا لبحث الوضع الصحي.. الوزير حسن: ازمة الدواء على طريق الحل ونحن بتوجيه من فخامة الرئيس سنكون على الأرض

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اكد وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن ان وزارة الصحة حصلت على موافقة استثنائية من رئيس الجمهورية لاطلاق عملية التعاقد مع المختصين في المستشفى التركي، بعد تذليل كافة العقبات اللوجستية والبيروقراطية والإدارية. "وقد تم نقل المستشفى الى ملاك وزارة الصحة العامة، واصبح بالإمكان قريبا، وبعد التعاقد، من افتتاحه واطلاق الاعمال فيه لكي يكون جاهزاً لخدمة المواطنين."

وكشف "ان الرئيس عون وقّع ايضا موافقة استثنائية بخصوص الهبة الكويتية الخاصة التي تأمنت من الصندوق الكويتي للتنمية لانشاء مستشفيين واحد في عكار-اكروم وأخر في حربتا في البقاع الشمالي، إضافة الى استكمال مستشفى دير القمر الحكومي."



واكد الوزير حسن "ان ازمة الدواء على طريق الحل. "ونحن بتوجيه من فخامة الرئيس سنكون ابتداء من يوم الاثنين المقبل على الأرض، لأنه أصبحت هناك تحويلات وموافقات قيمتها تقريبا 100 مليون دولار، الامر الذي يستوجب من الشركات المستوردة ان تبادر الى استيراد الدواء، لا ان تخلق حججا لنا كي نفتح المزيد من الاذونات الطارئة"، مشيرا الى انه بالنسبة الى ادوية الامراض المزمنة، فإن الأمر متعلق بالتحويلات المالية لمصرف لبنان الذي، من خلال الاستراتيجية الجديدة التي وضعها وتخفيضه الدعم الى 50 مليون دولار، دفعنا لوضع اولوياتنا. وقد جهزنا اللوائح ذات الصلة، وقدمناها الى المصرف. وفي الاسبوع المنصرم، حوّل مصرف لبنان ما يلزم وأعطى موافقاته، ويجب خلال أيام معدودة ان تبدأ هذه الادوية بالتوفر."

كلام وزير الصحة جاء بعد اجتماع رأسه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ظهر اليوم في قصر بعبدا، حضره الى الوزير حسن، رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية النائب الدكتور فريد البستاني ورئيس مجلس الانماء والاعمار المهندس نبيل الجسر، ورئيس مستشفى دير القمر النقيب البروفسور أنطوان البستاني.



وخصص الاجتماع للبحث في الواقع الصحي في البلاد وأوضاع المستشفيات الحكومية القائمة وتلك التي تم استحداثها، فضلا عن وضع الدواء والمستلزمات الصحية وغيرها من المواضيع التي تطاول القطاع الصحي، حيث اكد الرئيس عون على إعطاء الاولوية لمعالجة كل ما يتصل بوضع المستشفيات والمراكز الطبية والصحية وتامين المحروقات وتوفير الادوية اللازمة لها.



تصريح الوزير حسن

وبعد اللقاء، ادلى الوزير حسن بالتصريح التالي: "كان الاجتماع مع فخامة رئيس الجمهورية بخصوص الواقع الصحي الاستشفائي والدوائي في لبنان. نعم على الرغم من كل الظروف الصعبة والمريرة التي نمر بها، لاسيما الاقتصادية والبيئية، فإن وزارة الصحة العامة لا تزال تخطط وتواكب وتنسق مع الجهات المختصة لكي تدفع وترفع من شأن الواقع الاستشفائي والصحي حماية للبنانيين والمقيمين على الأراضي اللبنانية. وقد تناولت مواضيع اللقاء اكثر من بند، أهمها المستشفى التركي الذي حصلنا على موافقة استثنائية من فخامة رئيس الجمهورية لاطلاق عملية التعاقد مع المختصين فيه، بعد تذليل كافة العقبات اللوجستية والبيروقراطية والإدارية. وقد تم نقل المستشفى الى ملاك وزارة الصحة العامة، واصبح بالإمكان قريبا، وبعد التعاقد، من افتتاحه واطلاق الاعمال فيه لكي يكون جاهزاً لخدمة المواطنين."

أضاف: " بحثنا كذلك في الموافقة الاستثنائية التي وقّعها رئيس الجمهرية مشكورا، بعدما اعطى دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب زخما خاصا لها، بخصوص الهبة الكويتية الخاصة التي تأمنت من الصندوق الكويتي للتنمية لانشاء مستشفيين واحد في عكار-اكروم وأخر في حربتا في البقاع الشمالي، إضافة الى استكمال مستشفى دير القمر الحكومي. وأود توجيه تحية لاتحاد بلديات اكروم ولبلديتي حربتا ودير القمر، وأخص بالشكر سعادة النائب الدكتور فريد البستاني على المتابعة والمؤازرة الدائمة لكي تصل الامور الى خواتيمها."



وتابع: "ان تجهيز المستشفيات الحكومية في ظل هذه الازمة هو أيضا هدف نسعى الى تحقيقه عبر القروض المتوفرة، حيث خصصنا 30 مليون دولار من البنك الإسلامي لتجهيز المستشفيات الحكومية بالتنسيق مع مجلس الانماء والاعمار. وقد تلقينا رسالة من اجل تحضير الأماكن لوجيستيا لاستقبال الأجهزة خلال فترة وجيزة. وتمكنا أيضا من تخصيص 25 مليون دولار من البنك الدولي كتمويل إضافي لاستكمال تجيهزات واقسام حديثة في المستشفيات الحكومية ضمن خطة الخريطة الصحية الاستشفائية التي قامت بها وزارة الصحة العامة، والتي جعلت من المستشفيات الحكومية في كل محافظة وحدة متكاملة تقدم الخدمات الطبية المختلفة الى المواطنين، من دون أعباء التنقل من محافظة الى أخرى، خصوصا في ظل الازمة التي نعيش فيها."



وقال: "تناولنا كذلك موضوع ازمة المحروقات مع فخامة الرئيس، ونحن نتابع الامر مع زميلنا معالي وزير الطاقة والشركات المختصة، ونعرف ان الاطقم الطبية اليوم، من أطباء وممرضين وموظفين، تعاني الى جانب القطاعات الصحية المختلفة وشركات الادوية ونقل الادوية الى المناطق. وتوقفنا عند المختبر المركزي، الذي وضعت له كافة الخرائط منذ سنتين، مدعومة من منظمة الصحة العالمية. وقد وصلتنا بعض الأجهزة العائدة له، والمكان المخصص له في مستشفى رفيق الحريري الجامعي يجعل منه قيمة مضافة له. لكننا بانتظار القرار الشجاع من إدارة المستشفى لتوقيع العقد مع الوزارة، إذ لا يجوز ان نبقى في الانتظار. فبظل ازمة الدواء وصدور قانون الاستيراد الطارئ له، يمكن ان نذهب الى توقيع الاتفاقية لافتتاح المختبر المركزي قريبا، خاصة وانه لا يمكننا ربط هذا المشروع بأمور ثانية ولو كانت هناك سلف قديمة متراكمة على المستشفى، لأنها عقبات دونها فترات زمنية تستوجب ان نتخطاها لتحقيق هذا الحلم للقطاع الصحي والدوائي."



اضاف: "بخصوص ازمة الدواء، فهي على طريق الحل. ونحن بتوجيه من فخامة الرئيس والسلطات المختصة القضائية والمالية سنكون ابتداء من يوم الاثنين المقبل على الأرض، لأنه أصبحت هناك تحويلات وموافقات قيمتها تقريبا 100 مليون دولار، الامر الذي يستوجب من الشركات المستوردة ان تبادر الى استيراد الدواء، لا ان تخلق حججا لنا كي نفتح المزيد من الاذونات الطارئة . فكل دواء سيفقد من السوق، من واجبنا في وزارة الصحة العامة لا بل من مسؤوليتنا ان نؤمن البديل له. نحن ندعو هذه الشركات الى تحمل مسؤولياتها والبدء باستيراد الدواء خلال الايام القادمة. وما من احد يمكنه ان يتحمل موضوع شح الدواء من دون ان يكون للامر تداعيات او مساءلة قانونية او مالية."



وختم بالقول: "ان تعاون الجميع، من صناديق ضامنة ودول صديقة، والتعاطي المسؤول من جانب الوزارات والصناديق المختصة، امر مطلوب. ان الجميع يعمل لمصلحة المواطن على الرغم من كافة التحديات. نحن الى جانب المواطن ونذلل كافة المشاكل رويدا رويدا."



وردا على سؤال أوضح انه بالنسبة الى ادوية الامراض المزمنة، فإن الأمر متعلق بالتحويلات المالية لمصرف لبنان الذي، من خلال الاستراتيجية الجديدة التي وضعها وتخفيضه الدعم الى 50 مليون دولار، دفعنا لوضع اولوياتنا. وقد جهزنا اللوائح ذات الصلة، وقدمناها الى المصرف. وفي الاسبوع المنصرم، حوّل مصرف لبنان ما يلزم وأعطى موافقاته، ويجب خلال أيام معدودة ان تبدأ هذه الادوية بالتوفر. وقد وعدتني الشركات انه خلال هذا الأسبوع حتى تكون بعض الادوية قد أصبحت متوفرة. وآمل انه مع مطلع الأسبوع القادم تبدأ هذه المشكلة بالحل."



كلمة النائب البستاني

والقى النائب البستاني كلمة جاء فيها: شكرا فخامة الرئيس العماد ميشال عون، شكرا دولة الكويت والصندوق الكويتي للتنمية، شكرا معالي وزير الصحة الدكتور حمد حسن، شكرا رئيس مجلس الانماء والاعمار الدكتور نبيل الجسر، شكرا مدير عام وزارة الصحة الأستاذ فادي سنان، وشكرا لكل من آمن بعملنا لتحقيق هذا الحلم، إتمام مستشفى دير القمر الحكومي.



والى كل المشككين والمترددين والمعرقلين والذي غردوا خارج السرب ولم يكونوا غيارى على مصلحة الشوف ودير القمر. الى كل من تساءل عن انجاز المستشفى وهل سيكون من الداخل الى الخارج او من الخارج الى الداخل. الجواب في الحقيقة الساطعة والاعمال التي ستنتهي قريبا ولو حصل بعض التأخير الخارج عن ارادتنا بسسبب الأوضاع الصعبة التي طالت كل اعمال البناء.



ومن هذا المنبر أتمنى من كل الذين حاولوا تبني هذا المشروع، ان من خلال رسائل الشكر التي ارسلوها او من خلال الزيارات الجانبية التي قاموا بها الى المعنيين، او من خلال العرقلة، أتمنى منهم الالتحاق بقافلتنا التي تتسع للجميع لان هذا المستشفى لنا جميعا من دون تفرقة والنوايا الطيبة يجب ان تكون أولوية، ومصلحة أبناء الشوف فوق كل اعتبار".

برقيات تعزية

الى ذلك، تلقى الرئيس عون برقيتي تعزية بالضحايا الذين سقطوا عقب انفجار خزان الوقود في التليل-عكار، من قبل امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ونائب امير الدولة الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني.