الرئيس عون: اللقاءات متواصلة مع الرئيس المكلف لانجاز تشكيل الحكومة في اسرع وقت ممكن

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ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المنسقة الخاصة للامين العام للأمم المتحدة في لبنان السفيرة جوانا رونيسكا التي استقبلها قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، ان اختراق الطائرات الإسرائيلية ليل امس للأجواء اللبنانية هو انتهاك جديد للسيادة اللبنانية ولقرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701 ما يستوجب تحركا سريعا للأمم المتحدة لضمان عدم تكراره ووضع حد له.





ولفت الرئيس عون الى ان مثل هذه الخروقات الجوية تتكرر بشكل دائم لا سيما خلال الليل ما يحدث ذعرا في نفوس المواطنين نظرا لتحليق الطائرات المعادية على ارتفاع منخفض.





واكد الرئيس عون ان التوتر الذي شهدته منطقة الجنوب في 5 آب الجاري والغارات الجوية التي شنتها طائرات إسرائيلية على قرى جنوبية للمرة الأولى منذ العام 2006 جعلت الوضع الأمني يضطرب بعد تكرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان ما دفع الى تقديم شكوى الى الأمم المتحدة. وفيما جدد رئيس الجمهورية التأكيد على ضرورة احترام القرار 1701، امل في ان يتم التجديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب في 30 آب الجاري من دون أي تعديل في المهام والعديد منوها بالدور الذي تقوم به "اليونيفيل" في المساعدة لاعادة الهدوء والاستقرار الى الجنوب واحتواء التوتر.

واعرب الرئيس عون عن تقديره للدور الذي تقوم به منظمات الأمم المتحدة للمساعدة في تخطي لبنان أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية والحياتية وما قدمته المنظمات الدولية من مساعدات عاجلة بعد انفجار خزان المحروقات في بلدة التليل في عكار.





وعرض رئيس الجمهورية للسيدة رونيسكا المراحل التي قطعتها عملية تشكيل الحكومة الجديدة مؤكدا ان اللقاءات متواصلة مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي لانجاز هذا الاستحقاق في اسرع وقت ممكن. وحمل الرئيس عون المسؤولة الأممية تحياته الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتييريس وشكره على الجهود التي يبذلها من اجل مساعدة لبنان وكان آخرها تنظيم المؤتمر الثالث لدعم الشعب اللبناني بالتعاون مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.





وكانت السيدة رونيسكا نقلت الى الرئيس عون تعازي الأمين العام للأمم المتحدة وتعازيها الشخصية بضحايا مأساة بلدة التليل في عكار، عارضة للإجراءات العاجلة التي اتخذتها الأمم المتحدة للمساعدة على اسعاف المصابين وتأمين مواد لتشغيل مستشفيين في طرابلس وعكار وتوفير الادوية اللازمة لهما. وأشارت الى متابعة البرامج الصحية والاجتماعية والإنسانية الضرورية للتخفيف من معاناة اللبنانيين في هذه الفترة، لافتة الى التنسيق القائم مع الفريق الدولي الذي يساعد لبنان والدول الأعضاء في مجلس الامن. وأعربت السيدة رونيسكا عن املها في ان يتم التمديد لقوات "اليونيفيل" نهاية الشهر الجاري كالمعتاد. وتمنت ان تشكل الحكومة اللبنانية قريبا لتقوم بالمهام الإصلاحية المطلوبة منها والتي تلقى دعما من المجتمع الدولي والهيئات المالية العالمية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرهما. وقالت ان الأمين العام للأمم المتحدة يتابع عن كثب وبشكل يومي تطورات الوضع في لبنان ويعطي توجيهاته بدعم الاعمال الإنسانية التي تقوم بها منظمات الأمم المتحدة العاملة في لبنان إضافة الى دعم الجيش اللبناني ودوره مع "اليونيفيل" في الجنوب.