بري دان العدوان الإسرائيلي: استباحة للأجواء اللبنانية وندعو المجتمع الدولي إلى التحرّك العاجل

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دان رئيس مجلس النواب نبيه بري العدوان الجوي الإسرائيلي التي استهدف سوريا انطلاقًا من الأجواء اللبنانية قائلًا أنّ ما حصل ليل أمس من استباحة صهيونية لسيادة الأجواء اللبنانية واستخدامها مجدداً منصة للعدوان على الشقيقة سوريا مهدداً سلامة الطيران المدني من وإلى مطار الشهيد رفيق الحريري الدولي، هو ليس فقط خرقاً فاضحاً للقرار 1701، إنما أيضاً هو عدوان موصوف على لبنان كما على سوريا.



وأضاف أنّنا ندعو المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل من أجل إتخاذ كافة الاجراءات لكبح جماح عدوانية الكيان الاسرائيلي تجاه لبنان والمنطقة.